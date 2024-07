PISA 2012 Financial Literacy Database

Cette page vous permet de télécharger l'ensemble des données de l'enquête PISA 2012 sur la littératie financière (Financial Literacy) avec l'ensemble des réponses des élèves, des directeurs d'école et des parents. Ces fichiers seront utiles aux statisticiens et aux chercheurs professionnels qui souhaitent entreprendre leur propre analyse des données de l'enquête PISA 2012 sur la culture financière. Les fichiers disponibles sur cette page comprennent des questionnaires, des fichiers de données au format ASCII, des livres de codes, des compendiums et des fichiers de contrôle SAS et SPSS afin de traiter les données.