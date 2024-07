PISA 2012 Database

Les fichiers disponibles sur cette page comprennent des questionnaires, des fichiers de données au format ASCII, des livres de code, des recueils et des fichiers de contrôle SAS et SPSS afin de traiter les données. Certains de ces fichiers sont volumineux. Le temps nécessaire au téléchargement des fichiers les plus volumineux ainsi que le succès du téléchargement des fichiers dépendent de votre connexion internet locale et d'autres facteurs techniques.



Si vous souhaitez télécharger l'ensemble de données PISA 2012 CBA, veuillez vous rendre sur la page de téléchargement de l'ensemble de données PISA 2012 Computer-Based Administration (CBA).



L'ensemble de données PISA 2012 sur la littératie financière peut être téléchargé sur la page de téléchargement de l'ensemble de données PISA 2012 sur la littératie financière.



Données des États américains (Connecticut, Floride et Massachusetts) : Les données cognitives pour les États américains sont disponibles ici dans les fichiers de réponses aux items cognitifs et de réponses aux items cognitifs notés. Pour obtenir les données PISA 2012 du questionnaire de l'élève et du questionnaire de l'école, veuillez consulter le site web du National Center for Education Statistics (NCES) du département de l'éducation des États-Unis http://nces.ed.gov/surveys/pisa/datafiles.asp. Les données du questionnaire de l'élève et du questionnaire de l'école ne sont pas disponibles sur ce site web public afin de protéger la confidentialité des informations individuelles identifiables sur les élèves qui ont participé au PISA. Le NCES s'efforce de rendre les données du questionnaire accessibles au public sous une forme modifiée qui protège de manière adéquate la confidentialité des informations permettant d'identifier les élèves.



Pour télécharger un fichier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un lien et choisissez « Enregistrer la cible sous... » dans Internet Explorer ou « Enregistrer le lien sous... » dans Mozilla Firefox.