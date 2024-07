Définitions des territoires de l'OCDE

La classification du degré d'urbanisation définit les villes, les petites villes et zones semi-denses, ainsi que les zones rurales. Ce document détaille la méthodologie. Nous utilisons la typologie du degré d'urbanisation à des fins de comparaison internationale et dans le cadre de travaux thématiques. Une nouvelle perspective sur l'urbanisation et le développement régional le long du réseau de peuplement font partie des travaux récents utilisant la typologie du degré d'urbanisation.