Définition de l'OCDE des villes et des zones urbaines fonctionnelles

Les zones urbaines fonctionnelles estimées (eZUF) permettent de dessiner des zones de navettage autour des centres urbains pour les pays ne disposant pas de données sur les flux de navettage. Les eZUF ne suivent pas les frontières administratives et sont disponibles dans le monde entier. Ce document détaille la méthodologie. Les limites (shapefiles) d'environ 9 000 eFUAs d'au moins 50 000 habitants dans le monde peuvent être consultées ici. Le rapport Cities in the World: A New Perspective on Urbanisation présente une analyse comparative des ZUF dans le monde en utilisant cette définition.