Les Principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST) de l'OCDE fournissent un ensemble d’indicateurs pour comparer les performances en matière de science et de technologie (S&T) des pays membres de l'OCDE et de certaines économies non membres.

La base de données PIST se concentre principalement sur le suivi des ressources financières et humaines consacrées à la recherche et au développement expérimental (R-D), telles que définies dans le Manuel de Frascati de l'OCDE. Elle est complétée par des indicateurs sur les résultats des activités scientifiques et technologiques, à savoir des indicateurs sur les brevets et sur le commerce international dans les industries à forte intensité de R-D. La base PIST comprend également des séries économiques et démographiques de l'OCDE servant à produire des indicateurs ajustés qui tiennent compte des différences de taille, de pouvoir d'achat et de prix entre économies.