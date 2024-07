Enquête internationale sur la science

L'édition multilingue d'ISSA 2021 s'est concentrée sur les conditions de travail des scientifiques, leur engagement dans la société et leurs contributions aux objectifs de développement durable, ainsi que sur l'impact du COVID-19 sur leur travail et leurs perspectives de carrière. L'enquête s'est terminée en janvier 2022 et a recueilli les réponses de plus de 3 000 participants dans 81 pays à travers le monde. Les résultats seront publiés en 2024.

L’ISSA 2021 a mis en œuvre une nouvelle approche pour interagir avec la communauté scientifique et de recherche mondiale. L'OCDE, en tant que nouveau membre du consortium ORCID, a utilisé le système d'authentification ORCID pour permettre une participation confidentielle à l'enquête. Cela a contribué à réduire la charge de réponse et a ouvert la participation aux acteurs du système scientifique qui ne sont pas nécessairement enregistrés comme auteurs correspondants des publications scientifiques indexées.

Plusieurs experts, pays, organismes de recherche scientifique et parties prenantes ont soutenu et contribué à ce travail, notamment le ministère colombien des Sciences, le ministère italien de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche, l'Institut coréen d'évaluation et de planification des sciences et technologies, l'Institut national japonais de politiques scientifique et technologique, Université HSE (Fédération de Russie), Fondation espagnole pour la science et la technologie, Conseil national espagnol de la recherche, Direction générale des statistiques de l'éducation et des sciences (Portugal), Vitae (Royaume-Uni), American Association for the Advancement of Science (États-Unis), National Science Foundation (États-Unis) et l'Académie de recherche scientifique et technologique (Égypte).