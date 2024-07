Finances publiques et dette du secteur public

Les comptes nationaux du secteur des administrations publiques font partie des statistiques de finances publiques. Ils donnent un aperçu de la performance économique des administrations centrales, des administrations d’états fédérés, des administrations locales et des administrations de sécurité sociale.

L'OCDE publie des tableaux rassemblant les statistiques de finances publiques compilées par les autorités nationales conformément aux normes internationales du Système de comptabilité nationale (SCN) 2008. Ils fournissent des estimations actualisées, pour les administrations publiques des pays de l'OCDE (et de certains pays non membres), des impôts et cotisations de sécurité sociale; des recettes et dépenses totales; de la capacité ou du besoin de financement ajusté (excédent ou déficit); et des comptes financiers des administrations publiques (flux) et des bilans financiers (encours).

Les données de la dette du secteur public, également conformes au SCN 2008, concernent l'ensemble du secteur public qui comprend les sociétés publiques financières et non financières ainsi que les administrations publiques. Les tableaux trimestriels de l'OCDE présentent des estimations de la dette brute ventilées par type d'engagement (comme les titres de créance, les prêts, les assurances, les pensions et les garanties), par échéance, par résidence du créancier et selon que la dette est libellée en monnaie nationale ou étrangère. Les tableaux de la dette du secteur public présentent les résultats en valeurs nominales, tandis que les bilans financiers des administrations publiques dans les statistiques de finances publiques utilisent les valeurs de marché.