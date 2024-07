Les comptes financiers et comptes de patrimoine financier (bilans) font partie des comptes nationaux des pays, qui sont établis conformément aux normes internationales du Système de comptabilité nationale (SCN) 2008. Les comptes de patrimoine financier (stocks) fournissent un enregistrement systématique des actifs et des passifs, par secteur économique, à un moment donné. Les comptes financiers (flux) expliquent les changements dans le temps. Les actifs et passifs et les flux correspondants sont ventilés en instruments financiers tels que la monnaie fiduciaire et les dépôts, les prêts, les titres de créance, les actions, les parts de fonds de placement collectif, les assurances et les pensions.

Les indicateurs macro-financiers peuvent être construits à partir des comptes financiers et des bilans pour analyser le comportement et les performances des secteurs économiques et pour effectuer des comparaisons entre pays. Les indicateurs couramment utilisés comprennent la richesse nette et l'endettement, l'effet de levier des entreprises, la capacité de financement des ménages et le ratio d'intermédiation financière.

Les comptes financiers et les bilans sont utilisés pour créer des matrices "de qui à qui". Celles-ci donnent un aperçu, pour chaque instrument financier, des relations entre créanciers et débiteurs (quels secteurs détiennent les actifs et quels secteurs détiennent les passifs) et des mouvements entre les secteurs économiques.