Les technologies émergentes, de la biologie synthétique et de la neurotechnologie à l’intelligence artificielle, en passant par les technologies immersives et quantiques, se caractérisent par un développement rapide et une incertitude quant à leur trajectoire et leur impact. Un défi pour les décideurs politiques est de permettre l’innovation là où les technologies apportent des avantages sociaux et économiques, tout en répondant aux impératifs de gouvernance qui anticipent les risques, protègent les droits établis et l’action humaine.