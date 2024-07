Commerce bilatéral des biens par industrie et catégorie d'utilisation finale

La base de données de l'OCDE sur les échanges bilatéraux par industrie et utilisation finale (BTDIxE), parue pour la première fois fin 2011, permet de mettre en exergue les flux internationaux des biens intermédiaires. Cet ensemble de données s'avère être un outil efficace et utilisé par un grand nombre d'analystes spécialisés dans le domaine des échanges internationaux. BTDIxE est principalement dérivée de la banque de données Comtrade des Nations Unies et utilise également, pour certaines estimations historiques, les statistiques du commerce international par produit (ITCS) de l'OCDE. Ces sources sous-jacentes présentent toutes deux des données d'importations et d'exportations, exprimées en valeurs, mais également des quantités de produits échangés selon les pays partenaires commerciaux et selon les classifications par produits (la dernière version étant le Système Harmonisé (SH) de 2017).

BTDIxE a été complètement revue au cours de l'année 2013, afin d'estimer des flux bilatéraux plus équilibrés. Ces résultats, une fois combinés aux tableaux nationaux des ressources-emplois et à ceux des entrées-sorties, contribuent à l'élaboration du système des Tableaux Internationaux des Entrées-Sorties (TIES) de l'OCDE, lequels constituent la principale source de données pour le calcul des indicateurs de l'OCDE sur les Échanges en valeur ajoutée (TiVA)..

La base BTDIxE se compose des valeurs des importations et des exportations de biens (réimportations et réexportations lorsqu'elles sont disponibles), présentées par économies déclarantes et partenaires, et ventilées par activités industrielles ainsi que par catégories d'utilisation finale. Les estimations sont exprimées en termes nominaux (c'est-à-dire en dollars américains courants) et sont publiées sous forme de séries chronologiques. La base de données comprend des données sur plus d'une centaine de déclarants et partenaires, dont tous les pays membres de l'OCDE, le G20 et un large éventail d'économies non membres.

Les flux commerciaux sont divisés en neuf catégories d'utilisation finale de biens, dont les trois principales utilisations finales sont les biens d'équipement, les intrants intermédiaires et la consommation, et ventilés par activités économiques sur la base de la Classification internationale type par industrie, révision 4 (CITI Rév.4).