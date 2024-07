Base de données analytique des dépenses en recherche et développement dans l'industrie

La base de données de l'OCDE sur les échanges bilatéraux par industrie et utilisation finale (BTDIxE) présente, pour tous les pays rapporteurs et partenaires contenus dans la base, la répartition sectorielle des flux d'importations et d'exportations de biens en fonction de leur utilisation finale. La base BTDIxE comprend des données sur plus d'une centaine de déclarants et partenaires, dont tous les pays membres de l'OCDE, le G20 et un large éventail d'économies non membres.