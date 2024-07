Base de données TALIS Starting Strong

Enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage Starting Strong 2018 - Cadre conceptuel

L'Enquête internationale 2018 sur l'enseignement et l'apprentissage Starting Strong est une enquête internationale menée auprès du personnel et des responsables de centres travaillant dans le domaine de l'éducation et de l'accueil de la petite enfance (EAJE), administrée dans des centres d'EAJE appartenant au niveau 0,2 de la CITE et, en option, dans des centres fournissant des services aux enfants de moins de 3 ans. Le Cadre conceptuel fournit un fondement théorique et analytique intégré à l'enquête qui articule ses axes de recherche et ses liens avec les connaissances et les données probantes existantes et les questions de politique. Les thèmes clés comprennent ceux qui concernent principalement l'interaction entre le personnel d'accueil et les enfants (qualité du processus d'interaction entre le personnel et les enfants et suivi et évaluation du développement, du bien-être et de l'apprentissage des enfants) ; les caractéristiques des centres d'accueil (caractéristiques structurelles, leadership pédagogique et administratif, climat et relations avec les parties prenantes) ; les caractéristiques des responsables et du personnel d'accueil (antécédents et préparation initiale, développement professionnel, bien-être, convictions professionnelles sur le développement, le bien-être et l'apprentissage des enfants, et auto-efficacité) ; et le thème transversal de l'équité et de la diversité au sein du groupe d'enfants.