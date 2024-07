Le PIAAC LogDataAnalyzer est un outil qui facilite l'analyse des données du journal en effectuant des tâches telles que l'extraction des données, le nettoyage des données et la visualisation des fichiers de données du journal. Les utilisateurs peuvent sélectionner les variables à exporter.

Les variables prédéfinies suivantes peuvent être générées par les utilisateurs :

• Number of Using Cancel Button

• Number of Using Help Menu

• Time on Task

• Time till the 1st interaction

• Final Response

• Number of Switching Environment

• Sequence of Switching Environment

• Number of Highlight events

• Time Since Last Answer Interaction

• Number of Created Emails

• Sequence of Viewed Emails

• Number of Different Email Views

• Number of Revisited Emails

• Number of Email Views

• Sequence of Visited Webpages

• Time-Sequence of spent time on Webpages

• Number of Different Page Visits

• Number of Page Visits

• Number of Page Revisits