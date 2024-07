Lac de Données de l’OCDE sur les PME et l’Entrepreneuriat

L'OCDE développe une infrastructure de connaissances pour soutenir l'élaboration des politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat. Elle rassemble des informations clés sur les performances des PME, l’état de l'entrepreneuriat, les conditions d'affaires dans lesquelles PME et entrepreneurs opèrent, et les politiques mises en place dans les 38 pays de l'OCDE pour libérer leur potentiel en vue d'une croissance plus durable, plus résiliente et plus inclusive.

Le lac de données, en tant que "guichet unique", vise à faciliter l'accès, le partage et la réutilisation des données, à réduire la fragmentation de notre base de connaissance, à améliorer la rapidité du suivi et à renforcer notre capacité d'analyse.