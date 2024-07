L'outil de recherche sur les réformes des politiques de l'éducation contient des informations sur plus de 1 600 réformes des politiques de l'éducation dans 38 systèmes éducatifs. La base de données intègre des informations publiées dans les Perspectives des politiques de l'éducation de l'OCDE, des profils de politiques nationales et des rapports comparatifs qui ont été recueillis en coopération avec l'OCDE et les pays partenaires. Pour faciliter la recherche, les données sont organisées par cible de réforme (élèves, établissements d'enseignement et systèmes éducatifs) et par thème (élèves défavorisés, environnements d'apprentissage, qualité des enseignants et transition école-travail).