L'équité dans l'éducation

Le tableau de bord a été élaboré en vue de la réunion ministérielle de l'OCDE sur l'éducation et les compétences des 7 et 8 décembre 2022.

Conformément aux travaux de l'OCDE sur l'équité dans et par l'éducation, le tableau de bord examine l'éducation tout au long de la vie et étudie le lien entre l'éducation et les résultats éducatifs, économiques et sociaux. L'équité est mesurée à l'aide de 35 indicateurs comparatifs clés, couvrant deux objectifs généraux et cinq objectifs d’action.

Le tableau de bord est conforme aux principaux messages du document ministériel sur les questions clés et de la déclaration ministérielle « Construire des sociétés équitables par l'éducation ».

Le tableau de bord adopte une structure à plusieurs niveaux, couvrant à la fois les résultats éducatifs et économiques et les moteurs et influences structurels potentiels de ces résultats. Cette structure est décrite par son scénario :