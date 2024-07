L'Afrique subit d'énormes transformations territoriales sous l'effet de facteurs tels que le changement climatique, l'urbanisation rapide et l'augmentation de la population. La plateforme CARTA (Cartographier les transformations territoriales en Afrique) fournit des données et des analyses pour aider les décideurs politiques à concevoir des politiques de développement plus efficaces et intégrées. CARTA se concentre sur trois défis majeurs : le changement climatique, la sécurité et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes.