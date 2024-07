Le projet comporte plusieurs phases et se déroule sur 24 mois. La première phase vise à créer une compréhension commune des parties prenantes sur les initiatives existantes aux niveaux européen et wallon pour l'évaluation, la reconnaissance et la certification des résultats d'apprentissage pour les personnes peu qualifiées et l'identification des principaux défis. À travers une série de réunions et de groupes de travail, la deuxième phase vise à trouver un consensus entre toutes les parties prenantes sur les recommandations pour le développement et le renforcement de systèmes permettant d’évaluer, de reconnaître et de certifier les compétences acquises grâce à la formation des CISP. Enfin, des réflexions sur la pertinence, l’intérêt, et les modalités d’un système qualité spécifique aux actions des CISP seront menées afin de trouver des moyens de renforcer la reconnaissance de la formation des CISP dans le système de formation wallon.