M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, aux réunions des ministres des affaires étrangères et des ministres du développement du G20, Bari et Matera, Italie, 28-29 juin 2021

M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, a participé aux réunions des ministres des affaires étrangères et des ministres du développement du G20, Bari et Matera (Italie) les 28 et 29 juin 2021.

Le Secrétaire général a prononcé des allocutions lors de la session sur la Gouvernance mondiale (texte du discours, en anglais) et lors de la session sur l'Afrique (texte du discours, en anglais), à la réunion avec les ministres des affaires étrangères. Il a également prononcé une allocution sur la Sécurité alimentaire (texte du discours, en anglais), lors de la session commune aux ministres des affaires étrangères et aux ministres du développement. Enfin, il a prononcé une allocution sur le Financement d'un développement durable et d'un développement territorial (texte du discours, en anglais) lors de la réunion des ministres du développement.

Pendant son séjour à Bari et Matera, le Secrétaire général a tenu diverses réunions bilatérales avec des hautes personnalités participant aux réunions.