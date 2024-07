Avis aux médias - Panorama de la société 2024

14/06/2024 -

L’OCDE fera paraître une nouvelle édition de son Panorama de la société le 20 juin

L’OCDE fera paraître une nouvelle édition de son Panorama de la société le 20 juin 2024. L’édition de cette année comprend un chapitre spécial sur l’évolution de la fécondité, consacré à l’analyse de l’influence que la tenue du marché du travail, le coût de la vie, la politique familiale, mais aussi les changements de comportements et de normes exercent sur cette dernière. Ce rapport comporte 25 indicateurs sociaux ainsi que des données portant sur ses 38 pays membres et, dans la mesure du possible, sur les pays candidats à l’adhésion et ses Partenaires clés.





Stefano Scarpetta, Directeur de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales dévoilera les conclusions du rapport lors d’une présentation officielle qui se tiendra en ligne, le 20 juin, à 11h (heure de Paris), et sera suivie d’une table ronde avec les orateurs ci-dessous :





Mme Trude Lappegård - professeur de sociologie à l'Université d'Oslo, ses principaux sujets de recherche portent sur le comportement en matière de fécondité, la formation de la famille, les relations entre les sexes et la politique familiale.





M. Tomáš Sobotka - dirige le groupe de recherche sur la fertilité et la famille en tant que directeur adjoint de l'Institut de démographie de Vienne (Académie autrichienne des sciences et Centre Wittgenstein).



Tous les intervenants s’exprimeront uniquement en anglais. Les journalistes qui souhaitent suivre le lancement de la publication sont invités à s’inscrire à cette adresse.



Des manifestations dans d’autres langues se tiendront par ailleurs le même jour, comme indiqué ci-après.





Point de presse sous embargo, en japonais, à 8h30 (heure de Paris). Pour vous inscrire, cliquez ici.





Webinaire en allemand, à 13h (heure de Paris). Pour vous inscrire, cliquez ici.



