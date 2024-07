Avis aux médias - Résultats du PISA 2022 (Volume III) : La pensée créative en milieu scolaire

11/06/2024 -

Publication d’un nouveau rapport PISA de l’OCDE sur la créativité des élèves le mardi 18 juin 2024

L’OCDE présentera un nouveau rapport du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) sur la créativité des enfants le mardi 18 juin 2024.



Ce rapport, Résultats du PISA 2022 (Volume III) : La pensée créative en milieu scolaire, évalue la créativité des élèves de 64 pays et économies partout dans le monde. C’est la première fois que cette capacité est étudiée dans le cadre du PISA.



Les journalistes peuvent demander un exemplaire du rapport sous embargo à l’adresse embargo@oecd.org. En demandant à recevoir ce rapport, ils s’engagent à respecter les procédures de l’OCDE en matière d’embargo. Les exemplaires sous embargo seront envoyés 24 heures avant la présentation officielle du rapport.



Le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, et le Directeur de l’éducation et des compétences, Andreas Schleicher, présenteront les conclusions lors d’une conférence de presse interactive en ligne le mardi 18 juin, à partir de 9h45, heure de Paris (7h45 GMT). Inscription à la réunion via Zoom ici. Cliquez ici pour assister à la conférence de presse.



Deux points de presse seront organisés à l’avance, sous embargo, le lundi 17 juin à 6h30 et à 15h00, heure de Paris. Pour vous inscrire, utilisez les liens ci-dessous :



Point de presse sous embargo de l’OCDE - 6h30

meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJIqdO2tpj4qHdd6UKtyXRzoK923dH9EAvQB



Point de presse sous embargo de l’OCDE - 15h00

meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJArc-iqpj4oGtYk7WL6knjYJoB0zlkk6xqc



Les résultats de l'enquête PISA seront présentés lors d'une conférence internationale : « Apprendre dans un monde qui change: Evidence, innovation et pensée créative dans l'éducation » organisée conjointement par l'OCDE et la Fondation du Prix Yidan. Pour suivre la conférence en ligne, rendez-vous à l'adresse suivante : oe.cd/5zL



Pour de plus amples informations, les journalistes sont invités à contacter Lawrence Speer, de la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00).

