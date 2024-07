Avis aux médias - Étude économique des États-Unis

21/05/2024 -

L’OCDE lancera l’Étude économique des États-Unis le mardi 25 juin

L’OCDE présentera sa dernière Étude économique des États-Unis le mardi 25 juin 2024. Dans cette Étude sont examinés les résultats économiques obtenus par les États-Unis alors qu’ils doivent relever divers défis à l’échelle mondiale ainsi que sur le plan intérieur, et présentées les perspectives de croissance du pays ainsi que des recommandations destinées aux pouvoirs publics.



Le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, et le Président du Comité des conseillers économiques de la Maison blanche, Jared Bernstein, présenteront les principales conclusions de l’Étude et répondront aux questions lors d’une conférence de presse qui aura lieu à la Brookings Institution, 1775 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C., à 14h30, heure d’été de New York (18h30 GMT / 20h30, heure d’été d’Europe centrale), le mardi 25 juin.



Les journalistes souhaitant participer sur place à cette présentation sont invités à s’inscrire en utilisant ce lien hypertexte : https://www.brookings.edu/events/launch-of-the-oecd-economic-survey-of-the-u-s/.



Si vous avez des questions concernant la participation en présentiel à cette manifestation, vous pouvez les adresser par courriel à Ben Winck, à la Brookings Institution.



À noter :





Vous devez vous inscrire pour pouvoir assister à la présentation.





Une pièce d’identité vous sera demandée à votre arrivée.



L’Étude sera publiée à 14h30, heure d’été de New York (18h30 GMT / 20h30, heure d’été d’Europe centrale) le mardi 25 juin et accessible via ce lien, qui peut être inclus dans les articles de presse : https://www.oecd.org/fr/economie/etats-unis-en-un-coup-d-oeil/.



Les journalistes peuvent solliciter un exemplaire de l’Étude sous embargo – sachant qu’ils s’engagent ce faisant à respecter les procédures d’embargo de l’OCDE – en envoyant un courriel à embargo@oecd.org. Les exemplaires sous embargo seront envoyés 24 heures avant le lancement de la publication.



La conférence de presse sera retransmise en direct, et son enregistrement sera ensuite accessible, à l’adresse suivante : https://www.brookings.edu/events/launch-of-the-oecd-economic-survey-of-the-u-s/.



Pour toute autre demande d’information, les journalistes sont invités à prendre contact avec Johanna Gleeson, à la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 81 18). Les journalistes qui souhaitent être informés à l’avance des autres publications et manifestations de l’OCDE sont invités à compléter ce bref formulaire.

