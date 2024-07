Croissance trimestrielle du PIB du G20, premier trimestre 2024, OCDE

La croissance du PIB du G20 s'accélère légèrement au premier trimestre 2024

12 juin 2024 - Le produit intérieur brut (PIB) de la zone G20 a augmenté de 0,9 % en glissement trimestriel au premier trimestre 2024 selon les estimations provisoires, soit une légère hausse par rapport à 0,7 % au trimestre précédent (graphique 1).

La performance économique de la zone G20 a été principalement soutenue par la Chine et l'Inde au T1 2024 [1]. Ces deux pays, ainsi que la Türkiye, l'Arabie saoudite, la Corée et l'Indonésie ont enregistré une croissance du PIB supérieure à celle du G20 dans son ensemble. La Türkiye a connu la plus forte croissance à 2,4 %, suivie de l'Inde (1,9 %), de la Chine (1,6 %), de l'Arabie saoudite (1,4 %), de la Corée (1,3 %) et de l'Indonésie (1,2 %). La croissance s'est redressée en Arabie saoudite après une contraction de 0,6% au T4 2023. Le taux de croissance du PIB a augmenté en Chine, en Corée et en Türkiye au T1 comparé au T4, mais a légèrement diminué en Inde et en Indonésie.

Les autres pays du G20 ont connu une croissance plus faible que le G20 dans son ensemble au T1 2024. Les États-Unis ont connu un ralentissement, la croissance du PIB tombant à 0,3 % au T1, contre 0,8 % au T4 2023. L'économie du Japon s'est contractée de 0,5 % au premier trimestre, tandis que l'Afrique du Sud a connu une contraction de 0,1 %. En revanche, le Brésil, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont redressés au T1 après les contractions du T4, avec une croissance atteignant respectivement 0,8 %, 0,6 % et 0,2 %. Le Canada, le Mexique et l'Union européenne ont progressé respectivement de 0,4%, 0,3% et 0,3% au T1 après une croissance nulle au T4.

Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB de la zone G20 a augmenté de 3,3 % au T1 2024, soit le même taux de croissance en glissement annuel qu’au trimestre précédent (tableau 2). Parmi les économies du G20, l'Inde a enregistré le plus fort taux de croissance en glissement annuel (8,4%) au T1, suivie de la Türkiye (7,4%), tandis que l'Arabie saoudite a enregistré la plus forte baisse (-1,5%).