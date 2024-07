L’OCDE célèbre dix ans de collaboration avec l’Asie du Sud-Est

29/04/2024 - Les dirigeants et ministres des pays membres de l’OCDE et de pays d’Asie du Sud-Est ont commémoré aujourd’hui le dixième anniversaire du Programme régional de l’OCDE pour l’Asie du Sud-Est (SEARP) au cours de la Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres 2024.



L’Asie du Sud-Est est une plaque tournante mondiale pour des chaînes d’approvisionnement clés et constitue à la fois une source et une destination d’investissements étrangers, et représente en conséquence un partenaire économique de plus en plus crucial pour les pays de l’OCDE. Consciente de l’importance stratégique et économique de la région, l’Organisation a lancé le SEARP lors de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres de 2014, présidée par le Premier Ministre japonais de l’époque, Shinzo Abe.



Depuis 2014, le nombre d’adhésions de pays de l’Asie du Sud-Est aux instruments juridiques de l’OCDE est passé de 30 à 63, et le nombre de participations aux activités des organes de l’OCDE de 30 à 58. Le SEARP contribue à la mise en œuvre des priorités de réforme nationales et à l’intégration régionale en Asie du Sud-Est, notamment sous la forme d’un appui aux responsables de l’action publique pour faciliter l’alignement sur les normes et instruments de l’OCDE. Structuré autour de 13 axes de travail allant de la politique fiscale au tourisme, il réunit des décideurs publics des pays de l’OCDE et de l’Asie du Sud-Est pour qu’ils partagent des bonnes pratiques et élaborent ensemble des solutions à des défis communs.



« Le Programme régional pour l’Asie du Sud-Est, lancé en 2014 par l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, a permis de soutenir l’agenda de réforme des pays de la région, notamment par la mise en place de cadres plus efficaces de lutte contre la corruption, de nouvelles législations sur la concurrence et de nouvelles autorités de la concurrence, la poursuite de l’appui à l’innovation et l’instauration de cadres de gouvernance publique plus performants » a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, en célébrant l’événement aux côtés du Premier Ministre japonais, Fumio Kishida, et de Kao Kim Hourn, Secrétaire général de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). « Cet engagement à aider les responsables de l’action publique de la région à se rapprocher des normes et instruments de l’OCDE a permis de remarquables progrès, aboutissant à la décision historique d’ouvrir des discussions d’adhésion avec l’Indonésie et la prise en compte d’une demande formulée par la Thaïlande pour devenir Membre de l’OCDE. Alors que l’ASEAN élabore sa vision commune pour 2045, l’OCDE continuera de renforcer ses travaux visant à soutenir l’intégration économique de la région, notamment par le biais de son Plan de mise en œuvre du Cadre stratégique pour la région indopacifique. »



La coopération avec l’ASEAN a joué un rôle clé dans la contribution du SEARP à l’intégration économique régionale en Asie du Sud-Est. La signature d’un nouveau protocole d’accord en 2022 entre l’OCDE et l’ASEAN a accéléré leur collaboration dans 35 domaines essentiels tels que la fiscalité, le cadre réglementaire des échanges, les infrastructures durables, le développement des compétences et la transition numérique.



Outre l’ASEAN, dans le cadre de son engagement dans la région, l’OCDE a signé des protocoles d’accord avec la Banque asiatique de développement (BAsD), le Bureau de recherche macroéconomique de l’ASEAN+3 (AMRO, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office), l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia), et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations Unies.



L’OCDE travaille également de manière bilatérale avec l’Indonésie en tant que Partenaire clé de l’Organisation depuis 2007, et le Conseil de l’OCDE a récemment pris la décision historique d’entamer avec elle des discussions en vue de son intégration dans l’Organisation, si bien que l’Indonésie est devenue le premier pays d’Asie du Sud-Est à être candidat à l’adhésion à l’OCDE. Par ailleurs, l’OCDE a signé un protocole d’accord avec Singapour et les programmes-pays de l’Organisation avec la Thaïlande et le Viet Nam visent à contribuer à la concrétisation des priorités de ces nations en matière de politique économique. S’appuyant sur cette base, la Thaïlande a récemment demandé l’ouverture de discussions d’adhésion avec l’Organisation.

