Danemark : Des réformes sont nécessaires pour lutter contre les pénuries de main d’œuvre, s’adapter au vieillissement de la population et réaliser la transition écologique

L’économie danoise a fait preuve de résilience face à la crise du COVID-19 et s’est rapidement redressée. Au cours des deux dernières années, l’activité économique a ralenti dans un contexte marqué par la hausse des prix de l’énergie et du coût de la vie. Le niveau de vie reste élevé, soutenu par des politiques judicieusement conçues. Les réformes devraient se concentrer sur les défis à long terme que représentent le vieillissement de la population et les transitions numérique et écologique.





Selon la dernière Étude économique de l’OCDE consacrée au Danemark, la croissance du PIB devrait ralentir en 2024 pour s’établir à 1.2 %, avant de remonter à 1.5 % en 2025. L’inflation globale devrait quant à elle refluer à 2.8 % en 2024, puis à 2.5 % en 2025.



La croissance de l’emploi a été vigoureuse malgré le ralentissement de l’activité économique et les difficultés de recrutement perdurent. La consommation et l’investissement ont ralenti. L’augmentation des coûts de l’emprunt a contribué à l’affaiblissement du marché du logement. Parmi les principaux risques figurent une correction plus marquée sur les marchés du logement et de l’immobilier, ainsi que l’impact de l’évolution du marché du travail sur l’inflation.



« L’économie danoise a fait preuve de résilience face à la crise du COVID-19, mais la croissance a ralenti au cours des deux dernières années. Sa dette publique, qui avoisine les 30 % du PIB, est l'une des plus faibles de l’OCDE, et la réforme des retraites a contribué à améliorer la viabilité budgétaire à long terme, » a déclaré le Secrétaire général adjoint de l’OCDE Ulrik Vestergaard Knudsen à l’occasion de la présentation du rapport à Copenhague aux côtés du Ministre des Finances du Danemark Nicolai Wammen. « À l’avenir, les principales priorités politiques seront d’encourager l’allongement de la vie active et de remédier aux pénuries persistantes de main-d’œuvre, en particulier dans les secteurs des soins de longue durée et du numérique. Encourager davantage la réduction des émissions dans tous les secteurs contribuerait à faire avancer la transition écologique de manière importante. »



Bien que les réformes des retraites aient pu être menées à bien et que le taux d’emploi des travailleurs âgés ait progressé, le vieillissement de la population fait peser des risques sur le modèle social danois. Alors que les dépenses publiques au titre des retraites devraient diminuer grâce aux réformes passées et que l’épargne-retraite privée est élevée, les coûts annuels nets du vieillissement de la population liés notamment à la santé et aux soins de longue durée devraient augmenter d’environ 1.1 point de PIB d’ici 2050.



L’allègement prévu des contraintes réglementaires qui limitent l’autonomie des collectivités locales peut permettre des économies, mais l’effet de cette réforme sur la qualité des services devra faire l’objet d’un suivi attentif. L’amélioration des marchés publics, le renforcement de la coopération entre les communes ou encore la réforme des services publics de l’emploi constituent quant à eux, d’autres moyens de réaliser des gains d’efficience. Une réforme des dispositifs de retraite anticipée devrait être conçue de sorte à permettre aux personnes ayant une capacité de travail réduite de rester sur le marché du travail.



Les pénuries de main-d’œuvre persistantes freinent la croissance et compliquent l’offre de services de protection sociale, en particulier les soins de longue durée. Alléger encore l’imposition du revenu des personnes physiques pour mettre davantage l’accent sur la fiscalité immobilière permettrait de renforcer les incitations au travail. Il serait utile de modifier les systèmes d’éducation et de formation pour qu’ils répondent à l’évolution des besoins de compétences et de réduire les obstacles aux recrutements internationaux dans les domaines où existent des pénuries de main-d’œuvre.



Une réforme du système éducatif peut accélérer l’entrée des jeunes sur le marché du travail. Limiter comme prévu la durée des allocations très généreuses accordées aux étudiants et réserver la dixième année d’études aux élèves ayant les plus gros besoins d’apprentissage aideront à abaisser l’âge d’obtention des diplômes. Trop peu d’étudiants optent pour l’enseignement et la formation professionnels. Des réformes visant à remédier au manque de passerelles entre les cursus professionnels et académiques sont nécessaires ainsi que des mesures pour promouvoir les possibilités qu’offre l’enseignement professionnel.



Le Danemark s’est fixé d’ambitieux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et a déjà accompli des progrès notables en adoptant des politiques d’atténuation du changement climatique efficaces. D’autres réformes sont nécessaires. La réforme pour une fiscalité verte doit être achevée de façon à accélérer la baisse des émissions et éviter des distorsions entre les secteurs et les technologies.



La mise en place d’une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre imputables à la production agricole, actuellement à l’étude, pourrait contribuer à atteindre cet objectif de manière économiquement rationnelle. Les recettes fiscales pourraient être utilisées pour aider les agriculteurs à se tourner vers des activités moins émettrices ou à réduire l’intensité des émissions de leur production.



On trouvera ici une Synthèse de l’Étude économique du Danemark reprenant ses principales conclusions et ses graphiques clés (vous êtes invités à inclure ce lien dans vos articles).



Pour toute information complémentaire, les journalistes sont invités à contacter Spencer Wilson au Bureau des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 81 18).





Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.