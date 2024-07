Améliorer les perspectives professionnelles et les conditions de travail des travailleurs âgés peut renforcer la viabilité des systèmes de retraite et remédier aux pénuries de main-d’œuvre

13/12/2023 - La part de la population âgée de 65 ans et plus dans les pays de l’OCDE devrait atteindre 27 % d’ici à 2050 : il est donc essentiel, à la fois pour garantir la viabilité des systèmes de retraite et remédier aux pénuries de main-d’œuvre, de promouvoir l’emploi et l’employabilité des travailleurs âgés.





Il ressort du Panorama des pensions 2023 que nombre de pays de l’OCDE ont pris des mesures pour reculer l’âge légal de départ à la retraite, limiter les possibilités de retraite anticipée et inciter les actifs à travailler plus longtemps et à renforcer leurs compétences, dans l’objectif d’améliorer l’employabilité, la mobilité professionnelle et l’offre de main-d’œuvre chez les travailleurs âgés.



L’âge normal de la retraite doit être reporté, dans 23 des 38 pays de l’OCDE, pour atteindre en moyenne 66.3 ans pour les hommes et 65.8 ans pour les femmes dont la carrière débute aujourd’hui. Au Danemark, en Estonie, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède, il doit atteindre ou même dépasser les 70 ans si les gains d’espérance de vie escomptés se matérialisent et si son arrimage à ces mêmes gains est appliqué comme prévu par le législateur.



Le taux d’activité des travailleurs âgés a considérablement progressé dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des 55-64 ans ayant atteint un niveau record de 64 % au deuxième trimestre 2023, soit près de 8 points de plus qu’il y a dix ans. Pour autant, bon nombre de travailleurs âgés peinent encore à maintenir à niveau leurs compétences, accèdent difficilement aux emplois de qualité et risquent de percevoir une pension insuffisante à la retraite en raison d’une carrière professionnelle trop courte et en dents de scie.



« Le Panorama des pensions renferme des données et des analyses comparatives sur les systèmes de retraite et sur les réformes mises en œuvre par les pays de l’OCDE pour que ces systèmes continuent de servir des revenus de manière sûre, pérenne, efficace et équitable. La réforme des retraites ne saurait amortir à elle seule les conséquences du vieillissement démographique et de l’allongement de l’espérance de vie sur la viabilité des systèmes de retraite », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « Par une action ciblée en faveur de la formation et par la promotion de la santé au travail, les pays peuvent améliorer les perspectives professionnelles des travailleurs âgés et concourir par là même à entretenir la viabilité financière de ces systèmes tout en garantissant une pension décente aux bénéficiaires. »



L’édition de cette année porte sur les répercussions des mesures particulières régissant la retraite des travailleurs exerçant un métier dangereux ou pénible dans les pays de l’OCDE, notamment celles des départs anticipés prévus au titre de régimes spéciaux ou de dispositions dérogatoires au régime général.



La prévention des problèmes de santé et la reconversion afin de soustraire les travailleurs à leur profession pénible avant que celle-ci n’ait trop détérioré leur santé sont essentielles. L’accompagnement des personnes souffrant de problèmes de santé d’origine professionnelle devrait passer en premier lieu par les régimes d’assurance-maladie professionnelle, d’assurance-maladie et d’assurance-invalidité et non par des régimes spéciaux d’assurance-vieillesse pour les professions dangereuses ou pénibles. Il serait utile également d’améliorer la réglementation du temps de travail et de la sécurité sur le lieu de travail, et de renforcer le rôle des organismes chargés de l’inspection du travail et des services de médecine du travail.



