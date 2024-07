L’OCDE lancera l’édition 2024 des Statistiques de l’impôt sur les sociétés le jeudi 11 juillet

L’OCDE présentera son tour d’horizon annuel des statistiques de l’impôt sur les sociétés et des activités fiscales et économiques des entreprises multinationales le jeudi 11 juillet 2024, à 11h00 (heure de Paris).

Statistiques de l'impôt sur les sociétés 2024 fournissent des données sur les systèmes d'imposition des sociétés dans plus de 160 pays et juridictions à travers le monde, y compris les taux d'imposition statutaires et effectifs, les retenues à la source et les conventions fiscales, les recettes de l'impôt sur les sociétés et des informations détaillées sur les activités internationales des entreprises multinationales, ainsi que des données agrégées pays par pays partagées entre les entreprises et les autorités fiscales.

Les journalistes peuvent demander à recevoir à l’avance un exemplaire des Statistiques de l'impôt sur les sociétés 2024 en écrivant à embargo@oecd.org, et, ce faisant, s’engagent à respecter les procédures d’embargo de l’OCDE. Les exemplaires sous embargo seront envoyés 24 heures avant la présentation officielle du rapport.

Les analyses et les données seront disponibles ici.

Pour de plus amples informations, les journalistes sont invités à contacter Lawrence Speer ou la Division des médias de l’OCDE (tél. : +331 45 24 97 00).

