L’OCDE présentera sa dernière évaluation des cadres réglementaires de pays du monde entier le mercredi 10 juillet

Un cadre réglementaire promouvant le jeu de la concurrence peut avoir des effets bénéfiques dans l’ensemble de l’économie et de la société. En favorisant l’entrée sur le marché et la croissance de nouvelles entreprises innovantes, la concurrence incite davantage les entreprises à innover et à adopter les technologies de pointe. Des marchés de produits concurrentiels améliorent la productivité, l’emploi et le niveau de vie de la population.

Les indicateurs de réglementation des marchés de produits de l’OCDE permettent d’évaluer la mesure dans laquelle le cadre réglementaire d’un pays correspond aux meilleures pratiques internationales. Un indicateur global mesure les distorsions de concurrence pouvant être induites par les obstacles réglementaires à l’entrée sur le marché et à l’expansion des entreprises dans l’ensemble de l’économie, ainsi que par l’intervention de l’État dans l’économie. Des indicateurs sectoriels mesurent ces distorsions dans des branches d’activité spécifiques.

Le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, présentera la dernière version mise à jour des indicateurs de réglementation des marchés de produits (RMP) au cours d’une manifestation hybride, avec le Chef économiste de l’OCDE, Alvaro Pereira, le mercredi 10 juillet 2024, à partir de 14h00, heure d’été d’Europe centrale (12h00 GMT). Au cours de deux tables rondes seront examinés les cas de pays ayant élaboré des réformes qui favorisent le jeu de la concurrence et les effets des réformes de la RMP sur les résultats économiques.

Vous trouverez ici l’ordre du jour complet de la manifestation et les informations nécessaires pour vous y inscrire.

Les indicateurs de RMP de l’OCDE sont des mesures de premier plan utilisées depuis 25 ans pour évaluer les cadres réglementaires, qui constituent un déterminant essentiel de la croissance à long terme. Leur version mise à jour de 2024 offre un état des lieux dans tous les pays membres de l’OCDE ainsi que dans neuf autres économies de premier plan. Des notes par pays fournissent des informations plus précises sur les évolutions intervenues au niveau national.

Les journalistes peuvent demander un accès anticipé à la version mise à jour des indicateurs de réglementation des marchés de produits de l’OCDE, y compris aux notes par pays – et s’engagent ce faisant à respecter les procédures d’embargo de l’OCDE – en envoyant un courriel à embargo@oecd.org. Les exemplaires sous embargo seront envoyés 24 heures avant le lancement.

Les analyses fondées sur les indicateurs de réglementation des marchés de produits de l’OCDE et les données correspondantes seront accessibles à l’adresse suivante : https://oe.cd/pmr-fr.

Les journalistes souhaitant obtenir de plus amples informations sont invités à contacter Lawrence Speer ou la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00).