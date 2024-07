L’OCDE publiera le 10 juillet les résultats 2024 de son Enquête sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques

Le 10 juillet 2024, l’OCDE dévoilera les résultats de sa deuxième Enquête sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques.

Cette enquête offre une évaluation complète, à l’échelle internationale, des facteurs qui déterminent la confiance à l’égard des pouvoirs publics. Après une première édition en 2021, 30 pays ont pris part au deuxième cycle d’enquête en 2023.

Le Secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann présentera la publication et prononcera une allocution d’ouverture, lors d’une manifestation en ligne qui s’ouvrira à 13 h 30 (heure de Paris), le 10 juillet, avant de laisser la parole à Elsa Pilichowski, Directrice de la Direction de la gouvernance publique de l’OCDE, qui livrera une analyse des résultats de l’enquête et énoncera les observations qui en ressortent. Une table ronde suivra, à laquelle prendront part :

· Mario Marcel Cullel, ministre des Finances, Chili

· Anna-Kaisa Ikonen, ministre des Administrations locales et régionales, Finlande

· Paschal Donohue, ministre de la Dépense publique, de la mise en œuvre du Plan de développement national et de la Réforme, Irlande

La manifestation en ligne se tiendra en anglais, avec interprétation vers le français. Les journalistes sont invités à s’inscrire ici pour y participer.



Les journalistes peuvent demander, avant sa parution officielle, un exemplaire du rapport sous embargo en écrivant à l’adresse : embargo@oecd.org. Ceux qui demandent à recevoir une version électronique du rapport avant sa publication officielle s’engagent à respecter les conditions d’embargo de l’OCDE.

Pour obtenir des informations complémentaires ou pour organiser un entretien, les journalistes sont priés de s’adresser à Yumiko Yokokawa au Bureau des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00) ou à Sara Sreberny-Mohammadi à la Direction de la gouvernance publique de l’OCDE.



Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.