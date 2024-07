L’OCDE lancera l’édition 2024 des Perspectives de l’emploi le mardi 9 juillet

L’OCDE présentera son tour d’horizon annuel des marchés du travail, de l'emploi et des salaires lors d’un événement en ligne le mardi 9 juillet 2024, à 11h00 (heure de Paris).

Le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, présentera les Perspectives de l’emploi 2024 lors d’une conférence de presse avec le Directeur de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE, Stefano Scarpetta, qui débutera à 11h00 (heure de Paris) le mardi 9 juillet.

Les médias souhaitant participer via Zoom peuvent s’inscrire ici. Pour participer en personne à la conférence de presse à l’OCDE, s'inscrire en cliquant ici. Pour assister à l'événement en ligne sans inscription, rendez-vous sur cette page.

Les journalistes peuvent demander à recevoir à l’avance un exemplaire des Perspectives de l’emploi 2024, y compris les notes par pays, en écrivant à embargo@oecd.org, et, ce faisant, s’engagent à respecter les procédures d’embargo de l’OCDE. Les exemplaires sous embargo seront envoyés 24 heures avant la présentation officielle du rapport.

Des points presse régionaux seront organisés avant et après le lancement officiel. Pour vous inscrire, utilisez les liens ci-dessous :

Point presse en ligne sous embargo pour les États-Unis et le Canada

Lundi 8 juillet - 17h00 (heure de Paris)/11h00 (heure d’été de New York)

Stefano Scarpetta et Stéphane Carcillo, Chef de la Division de l’emploi et des revenus de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales.

Inscription :

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwucu2vpz0tGdEg4fShsMkhFaNHTbbkQSGJ

Point presse en ligne pour le Japon

Mercredi 10 juillet – 15h00 (heure normale du Japon)/8h00 (heure de Paris)/6h00 GMT

Yoshiki Takeuchi, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, Stefano Scarpetta et Stéphane Carcillo

Interprétation simultanée : japonais-anglais

Inscription :

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0scO6tqjwoHtNryDIcnPsFOgIgWXbVZuG3

Point presse en ligne pour l’Allemagne

Jeudi 11 juillet, 9h30 (heure de Paris), avec Stéphane Carcillo

Inscription : https://events.oecd-berlin.de/332

Présentation en Italie

Vendredi 12 juillet, 10h00 (heure de Paris)

Stefano Scarpetta présentera les Perspectives de l’emploi 2024 à la 15e édition de la manifestation Luci sul Lavoro à Montepulciano, en Italie. Pour une accréditation médias, contacter Massimo Lo Re ou Luigi Falco.

Les analyses et les données des Perspectives de l’emploi 2024 seront disponibles (après le lancement) à l’adresse suivante : https://oe.cd/perspectives-emploi

Pour de plus amples informations, les journalistes sont invités à contacter Lawrence Speer ou la Division des médias de l’OCDE (tél. : +33 1 45 24 97 00).

