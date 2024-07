L’OCDE lancera l’Étude économique consacrée à la Corée le 11 juillet

L’OCDE présentera sa nouvelle Étude économique de la Corée le jeudi 11 juillet. Cette Étude présente un examen des résultats économiques obtenus par la Corée alors qu’elle doit relever divers défis d’envergure mondiale ou sur le plan intérieur, ainsi que les perspectives de croissance du pays et des recommandations à l’intention des pouvoirs publics.

M. Vincent Koen, Chef de Division à la Branche des études nationales du Département des affaires économiques de l’OCDE, présentera les principaux messages de l’Étude et répondra aux questions lors d’une conférence de presse qui se tiendra dans la salle de conférence du ministère coréen de l’Économie et des Finances (42 Doum 6-ro, Sejong, République de Corée), à partir de 15h00 (heure de Corée, 8h00 heure de Paris) le jeudi 11 juillet.



Les journalistes qui souhaitent assister à ce lancement sont invités à s’inscrire par courriel auprès de Jeehyun Sung au ministère de l’Économie et des Finances, jeeeee629@korea.kr, en fournissant les informations suivantes : nationalité, nom complet, date de naissance, genre, affiliation, coordonnées personnelles et le cas échéant type de véhicule et numéro d’immatriculation. Les inscriptions seront closes à 12h00 le 5 juillet.

Merci de bien vouloir noter que :



Les journalistes souhaitant assister au lancement doivent s’inscrire à l’avance et présenter une pièce d’identité avec photo (passeport ou titre de séjour) ainsi qu’une carte de presse officielle.

Il faudra prévoir environ 15 minutes pour les contrôles de sécurité des équipements.

L’Étude sera publiée à 15h00 (heure de Corée, 8h00 heure de Paris) à cette adresse, que vous pourrez inclure dans vos articles : https://www.oecd.org/fr/economie/coree-en-un-coup-d-oeil/.



Les journalistes peuvent solliciter un exemplaire de l’Étude sous embargo — sachant qu’ils s’engagent ce faisant à respecter les procédures d’embargo de l’OCDE — en envoyant un courriel à embargo@oecd.org. Les exemplaires sous embargo seront envoyés 24 heures avant le lancement de la publication.

Pour toute autre demande d’information, les journalistes sont invités à prendre contact avec Yumiko Yokokawa , à la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 81 18). Les journalistes qui souhaitent être informés à l’avance des autres publications et manifestations de l’OCDE sont invités à compléter ce bref formulaire .



