L’OCDE publiera son Étude économique de l’Autriche le lundi 8 juillet 2024

L’OCDE présentera sa dernière Étude économique sur l’Autriche le lundi 8 juillet 2024. Cette Étude contient une évaluation de la performance de l’économie obtenu par l’Autriche alors qu’elle doit relever divers défis d’envergure mondiale ou sur le plan intérieur, ainsi que des recommandations politiquesd.

Pour présenter les principales conclusions de l’Étude et répondre aux questions, le Secrétaire général de l’OCDE M. Mathias Cormann sera accompagné de :

M. Magnus Brunner, Ministre des Finances, Autriche

Mme Leonore Gewessler, Ministre de la Protection du Climat, de l’Environnement, de l’Énergie, des Infrastructures, des Transports et de l’Innovation, Autriche

M. Martin Kocher, Ministre du Travail, du Numérique et de l’Économie, Autriche

lors d’une conférence de presse qui se tiendra au Ministère Fédéral des Finances (Bundesministerium für Finanzen), Johannesgasse 5,1010 Vienne, à 11h30, heure de Paris (9h30 GMT) le lundi 8 juillet.

Les journalistes souhaitant assister en personne à la conférence de presse sont invités à s’inscrire par courrier électronique ici. Les questions relatives à cette conférence de presse peuvent être adressées à cette adresse.

Merci de bien vouloir noter que :

Les journalistes devront présenter leur carte de presse à leur arrivée.

L’Étude sera publiée à 11h30, heure de Paris (9h30 GMT) et accessible à cette adresse, que vous pouvez inclure dans vos articles : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/economic-surveys/Austria-Economic-Snapshot.html.

Les journalistes peuvent solliciter un exemplaire de l’Étude sous embargo — sachant qu’ils s’engagent ce faisant à respecter les procédures d’embargo de l’OCDE — en envoyant un courriel à embargo@oecd.org. Les exemplaires sous embargo seront envoyés 24 heures avant le lancement de la publication.

Pour toute autre demande d’information, les journalistes sont invités à prendre contact avec Johanna Gleeson, à la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 81 18). Les journalistes qui souhaitent être informés à l’avance des autres publications et manifestations de l’OCDE sont invités à compléter ce bref formulaire.

