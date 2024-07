Les dépendances de la Couronne et territoires d'outre-mer du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est responsable en droit international des dépendances de la Couronne britannique et territoires britanniques d'outre-mer. La pratique établie du Royaume-Uni lorsqu'il consent à être lié par un traité est de le faire au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de toutes les dépendances de la Couronne ou territoires d'outre-mer qui souhaitent que le traité leur soit appliqué. Il est également possible que des traités soient étendus aux dépendances et aux territoires à un stade ultérieur. Dès lors qu'un traité a été étendu à l'une des dépendances ou à l'un des territoires, ses dispositions lui sont applicables de la même manière qu'au Royaume-Uni, à moins que le contraire ne soit expressément mentionné dans un cas particulier. Dans certaines circonstances, les dépendances de la Couronne britannique et les territoires britanniques d'outre-mer peuvent être autorisés à conclure leurs propres traités par le biais d'une délégation d'autorité.