Åsa Johansson est Directrice adjointe de la Direction des statistiques et des données de l'OCDE depuis février 2022. Auparavant, elle était Chef de la Division de la surveillance des politiques structurelles au Département des affaires économiques de l'OCDE, où elle dirigeait la recherche sur les politiques structurelles et supervisait notamment les travaux relatifs à la publication phare de l'OCDE intitulée Objectif croissance. Plus tôt dans sa carrière, elle a été Chef d'une Division d'études nationales au sein du Département des affaires économiques, où elle a supervisé le travail sur les rapports d'examen par pays.

À l'OCDE, elle a mené des recherches sur de nombreux sujets, notamment les politiques environnementales, les implications économiques de la planification fiscale multinationale, la fiscalité et la croissance économique, les finances publiques, la mobilité sociale intergénérationnelle, les politiques structurelles sur les marchés du logement, les scénarios de croissance à long terme, les échanges à long terme et les modèles de spécialisation. Elle a publié dans des revues académiques et politiques sur un large éventail de sujets. Elle est titulaire d'un doctorat en économie de l'Institut d'études économiques internationales de l'université de Stockholm.