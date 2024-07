M. Yoshiki Takeuchi a été nommé Secrétaire général adjoint en novembre 2021. Sa mission consiste notamment à assurer la direction stratégique de la politique de l’OCDE concernant l'emploi, le travail et les affaires sociales, l'éducation, les compétences, le bien-être, l’inclusion, la soutenabilité et l’égalité des chances, les affaires financières et des entreprises et le Centre pour l’Entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. Il représente également l’OCDE aux réunions du Conseil de stabilité financière et supervise les travaux de l’OCDE avec la région Asie-Pacifique.

M. Takeuchi a mené pendant près de quarante ans une brillante carrière au ministère des Finances du Japon. Avant de rejoindre l’OCDE, il était Conseiller spécial auprès du ministre japonais des Finances. Il a été Vice-ministre pour les Affaires internationales (2019-20), Directeur général du Bureau international (2016-19), et a occupé d’autres hautes fonctions, notamment celle de ministre adjoint, au sein de nombreuses instances internationales comme le G7, le G20, l’IDA et le Comité monétaire et financier international.

M. Takeuchi a acquis une vaste expérience dans le domaine de l’économie et de la finance internationales. Il a collaboré étroitement avec des organisations internationales, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et d'autres institutions régionales de développement. Il a également dirigé l’équipe chargée du volet « Finances » de la Présidence japonaise du G20, en attachant une importance particulière à la fiscalité du numérique, à l'investissement dans des infrastructures de qualité, à la gestion des flux de capitaux et aux déséquilibres mondiaux.

M. Takeuchi est titulaire d'une licence en droit de l’Université de Tokyo et d’un master (MPhil) en économie de l’Université d’Oxford, et a mené des recherches à l’institut Chatham House.