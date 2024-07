De nationalité australienne, Ingrid Barnsley a pris ses fonctions de Cheffe de cabinet du Secrétaire général de l'OCDE le 1er avril 2022. Les domaines d’activité relevant de sa compétence sont le Cabinet du Secrétaire général, la Série de séminaires Nouvelles approches des défis économiques (NAEC) et la Prospective stratégique.



Ingrid a occupé le poste de Directrice adjointe de la Direction de l'environnement de l'OCDE à partir du 15 juillet 2021, période au cours de laquelle elle a coordonné le Projet horizontal sur le climat et la résilience économique et le Programme international d'action sur le climat (IPAC), tout en soutenant le développement de la stratégie de l'ensemble de l'Organisation sur le climat et le Cadre inclusif sur la tarification du carbone.



Elle a précédemment occupé les postes de Chef adjoint, puis de Chef de la gestion des ressources humaines (2016-2021), période au cours de laquelle elle a supervisé de nombreuses réformes dans les domaines des RH et des politiques d'intégrité du personnel, y compris la mise en place de la fonction d'éthique de l'OCDE. Avant de rejoindre l'OCDE, Ingrid a travaillé à l'Agence internationale de l'énergie (2007-2016), où elle a notamment occupé les fonctions de conseillère principale au sein du Bureau de l'économie de l'énergie et de l'investissement, de chef de l'unité Partenariats et initiatives internationaux, qui supervisait l'engagement multilatéral et les relations avec le G7 et le G20, de conseillère juridique en chef par intérim, de conseillère spéciale auprès du directeur exécutif et du secrétariat du conseil d'administration de l'AIE, et d'analyste en énergie et environnement.



Ingrid a commencé sa carrière en tant qu'associée dans le domaine du changement climatique et des marchés environnementaux au sein du cabinet d'avocats international Baker & McKenzie, et en tant que chef d'équipe chargée de rendre compte des négociations environnementales pour l'Institut international du développement durable. Elle enseigne à la Graduate School of Public Policy de l'université de Tokyo et au département de politique internationale et comparée de l'université américaine de Paris. De nationalité australienne et française, Ingrid est titulaire d'un doctorat en droit international public et d'un master en relations internationales de l'université d'Oxford, où elle a étudié en tant que boursière Rhodes, ainsi que d'une licence en droit et d'une licence en sciences politiques de l'université de New South Wales.