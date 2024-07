À compter du 2 janvier 2023, Annie Giraudou a été nommée Directrice de l’Evaluation et de l’Audit Interne (SGE/EVIA).

Annie a été Vice-présidente principale et Cheffe de la Direction financière d’Otéra Capital, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, au Canada, à partir de 2018. En cette qualité, Annie dirigeait les départements Finances et opérations financières. Antérieur à ce rôle, Annie a été Cheffe de l’Audit interne puis Cheffe de la Gestion des risques d’Ivanhoé Cambridge, également filiale de la Caisse. Elle apporte l’expérience qu’elle a acquise en siégeant au Conseil de surveillance de la normalisation comptable, aux Comités d’audit de l’Armée du salut au Canada et Bermudes et de l’Agence de mobilité durable ainsi qu’au Conseil et ses comités de MCAP (société indépendante canadienne de prêt immobilier).

De nationalité canadienne, Annie est titulaire des titres de Comptable professionnel agréés (CPA) du Canada, de Certified Risk Management Assurance (CRMA) et de Certified Financial Services Auditor (CFSA) de l’Institut des auditeurs internes, ainsi que d’Administrateur de sociétés certifié (ASC) et son équivalence Corporate Director. Annie détient une maîtrise en administration des affaires – services financiers, Université Dalhousie, et une licence en administration des affaires, concentration en comptabilité, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada.