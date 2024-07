Évaluation et audit interne

Ce que nous auditons :

Sur la base d'une évaluation basée sur les risques des activités de l'OCDE, la fonction d'audit interne fournit une assurance indépendante concernant la conception et l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. Elle fournit également des services de conseil concernant ces processus et agit en tant que Secrétariat du Comité d'Audit. À ce titre, l'audit interne aide l'OCDE à atteindre ses objectifs en adoptant une approche systématique et disciplinée pour évaluer et améliorer l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance.

Comment nous auditons :

Le programme de travail de l'audit interne est établi après un classement des risques des activités auditables de l'OCDE, mis à jour annuellement. À partir de la liste des audits possibles, un plan de travail annuel est déterminé par le Secrétaire général et l'Audit interne, et il est examiné par le Comité d'audit. Le suivi de la mise en œuvre par la direction des recommandations d'audit (provenant des audits et des mandats de conseil) est effectué régulièrement, et les résultats sont rapportés et suivis par le Secrétaire général et le Comité d'audit.

Les missions d'audit et de conseil sont réalisées conformément aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. L'audit interne maintient un programme d'assurance qualité et d'amélioration qui couvre tous les aspects de son activité, et tous les cinq ans, la fonction est soumise à une revue externe. Cette Évaluation Externe de la Qualité (EEQ) évalue l'efficacité et l'efficience de l'activité d'audit interne et identifie les opportunités d'amélioration. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au Secrétaire général et au Comité d'audit.

Architecture d'audit de l'OCDE :

L'architecture d'audit de l'OCDE comprend toutes les fonctions d'assurance : l'audit externe, l'audit interne et le Comité d'audit. La mission de l'audit externe consiste principalement à fournir une opinion indépendante sur les états financiers annuels de l'OCDE. Dans le cadre de ce travail, l'audit externe réalise également des examens (« audits de performance ») pour aider les membres à déterminer si la direction a mis en place des systèmes et des processus garantissant la protection et la sauvegarde des ressources financières, humaines et physiques de l'Organisation ; si les opérations de l'OCDE sont menées de manière économique et efficiente ; et si elles sont efficaces dans l'accomplissement de sa mission.