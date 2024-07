Romina Boarini dirige le Centre WISE de l'OCDE, où elle met en avant la position de l'OCDE en tant qu'institution internationale de premier plan dans le domaine du bien-être, de l'inclusion, de la soutenabilité et de l'égalité des chances. En parallèle, elle contribue à renforcer les recherches et les conseils de l'OCDE sur l'agenda "Au-delà du PIB", l'action publique en faveur du bien-être, la croissance inclusive et les objectifs de développement durable.



Elle était auparavant conseillère principale auprès du Secrétaire général de l'OCDE et cheffe de l'Initiative pour la croissance inclusive, où elle a développé le Cadre d'action de l'OCDE pour la croissance inclusive et lancé Les entreprises pour la croissance inclusive, une coalition de 40 multinationales engagées dans la lutte contre les inégalités.



Avant de rejoindre le Bureau du Secrétaire général, Romina a travaillé en tant que cheffe adjointe de la Division du bien-être de la Direction des statistiques et cheffe de la Section du bien-être et du progrès, où elle était responsable de l'Initiative du vivre mieux de l'OCDE.



Avant de rejoindre l'OCDE en 2005, Mme Boarini a été post-doctorante en développement durable (Chaire EDF-Ecole Polytechnique) et a travaillé comme consultante pour le ministère français des Affaires sociales. Mme Boarini, de nationalité italienne, est titulaire d'un doctorat en économie de l'École polytechnique (Paris) et ses recherches portent sur le bien-être, la pauvreté, l'éducation et l'économie comportementale.