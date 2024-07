Carrie Exton est conseillère principale par intérim au Centre WISE de l'OCDE. En tant qu'adjointe de la directrice, elle soutient la direction générale du centre, en fournissant des conseils stratégiques sur le développement de la base de données pour des politiques plus inclusives, durables et centrées sur les personnes. Il s'agit notamment de guider les travaux techniques visant à développer et à analyser les données sur les résultats économiques, sociaux et environnementaux "au-delà du PIB", tout en faisant progresser les outils politiques pour améliorer le bien-être et soutenir l'égalité des chances. Carrie supervise également les travaux approfondis du Centre sur le bien-être subjectif, la santé mentale et les liens sociaux.



Depuis 2017, Carrie a dirigé l'équipe chargée de l'analyse des données sur le bien-être et de la pratique politique au sein de WISE. Elle a notamment dirigé la série de rapports Comment va la vie ?, développé les travaux de l'OCDE sur les politiques de bien-être, mené des recherches sur le bien-être pendant la pandémie de COVID-19 et mesuré les progrès des pays de l'OCDE vers les Objectifs de développement durable des Nations unies.

Avant de rejoindre l'OCDE en 2011, Carrie était conseillère politique au sein de la fonction publique britannique, où elle a occupé des fonctions dans les domaines de la stratégie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la politique scientifique, auprès du cabinet privé, ainsi que de l'unité chargée des apprentissages. De nationalité britannique et canadienne, elle est titulaire d'un doctorat en psychologie expérimentale de l'Université d'Oxford.