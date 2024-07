Les travaux de l’OCDE montrent qu’il reste un long chemin à parcourir avant d’atteindre les ODD ; or il ne reste que quelques années pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 : il est donc crucial d’accélérer les progrès. Les pays ont besoin de données fiables pour structurer leurs stratégies et optimiser l’utilisation de leurs ressources afin d’atteindre les cibles fixées. Nos travaux sur la distance à parcourir pour atteindre les cibles des ODD passent en revue, à haut niveau, les points forts et les points faibles des pays, et les aident à s’y retrouver face à la complexité des ODD et à définir leurs priorités.

La prévention du changement climatique et la préservation d’un écosystème diversifié, des ressources naturelles et d’autres fondements naturels sur lesquels repose le bien-être des populations doivent faire partie intégrante de la politique économique. Pour autant, la transition vers une économie verte doit aussi s’opérer de manière équitable et inclusive. Dans son rapport « Inequalities-Environment Nexus: Towards a People-Centred Green Transition », le Centre WISE dresse un état des lieux des programmes de mesures en faveur d’une croissance inclusive et verte, et décrit les principaux défis et les solutions possibles pour que les pays puissent opérer une transition écologique juste.