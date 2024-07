Incentivare l’Investimento in Competenze delle Imprese Italiane

I cambiamenti causati da un'economia globalizzata e sempre più digitale richiedono che le aziende investano sulle competenze interne, poiché il capitale di conoscenza all'interno dell'azienda è essenziale per la sostenibilità e la competitività. In Italia, secondo l’Inchiesta sulle competenze degli adulti - PIAAC, nelle PMI solo circa 3 lavoratori su 10 sono stati coinvolti in attività di formazione nel 2012. Le PMI, anche quelle impegnate in progetti innovativi, spesso non dispongono delle risorse finanziarie e delle conoscenze per investire nelle competenze dei lavoratori. Si trovano inoltre a impiegare in modo eccessivo lavoratori poco qualificati, attribuiscono poco valore alla formazione o hanno scarsa consapevolezza dei suoi benefici, e incorrono in un costo di formazione per lavoratore più elevato rispetto alle grandi imprese. Il governo italiano ha dunque inserito nel suo Programma Nazionale di Riforma per il 2021-27 l'obiettivo di sviluppare una nuova serie di misure di politica pubblica per sostenere gli investimenti nelle competenze tecnico-scientifiche, digitali, gestionali e finanziarie delle PMI per far fronte alle nuove sfide poste dalla transizione verde e digitale.