8ème Forum économique international sur l'Amérique latine et les Caraïbes 2016

Nouveaux défis et alliances innovantes dans un monde en mutation

Vendredi 3 juin 2016, Paris

Ministères français de l’économie, de l’industrie et du Numérique et des finances et des comptes publics, Centre de conférences Pierre Mendès France, Paris



Lisez le discours du Secrétaire général Angel Gurría à l'ouverture du Forum (en espagnol)



Cliquez ici pour voir la vidéo du forum















Le Centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque interaméricaine de développement et les Ministères français de l'économie, de l'industrie et du numérique et des finances et des comptes publics vous invitent à la 8ème édition du Forum économique international sur l'Amérique latine et les Caraïbes, qui portera sur les défis d’encourager une productivité plus inclusive dans la région et de développer de nouveaux partenariats pour soutenir une croissance durable.





L'édition 2016 comprendra deux tables rondes thématiques en présence de représentants gouvernementaux de haut niveau et de chefs d'entreprise de la région, offrant une opportunité unique de dialogue et d’échanges. En parallèle du Forum, le Centre de développement de l'OCDE organisera la réunion latino-américaine de son Réseau des Marchés Émergents (EMnet), une plate-forme de dialogue politique et d'analyse des défis et opportunités pour le commerce en Amérique latine et dans les Caraïbes.





Les questions clés à l'ordre du jour

1ère session : Redéfinir les partenariats pour soutenir

la croissance inclusive et durable





Comment la région peut-elle gérer les effets du ralentissement économique de la Chine et de la baisse des prix des matières premières ?

premières ?

premières ? Comment les acteurs non-étatiques (comme les fondations et le secteur privé) et infranationaux (comme les municipalités) peuvent-ils contribuer à accroître la diversification, l'inclusion et la pérennité des modèles de croissance dans la région ?

Comment les nouveaux traités commerciaux internationaux et les accords régionaux peuvent-ils aider les économies latino-américaines à intégrer les chaînes de valeur mondiales ?

Quels partenariats public-privé pourraient être envisagés afin de financer de nouvelles infrastructures en Amérique latine ?

Comment les entreprises sociales peuvent-elles favoriser une croissance durable et des gains de productivité ?



2ème session : Des politiques innovantes pour augmenter

la productivité et combattre les inégalités





Dans un contexte de ralentissement économique régional, comment faire en sorte que les politiques actuelles améliorent la productivité et réduisent les inégalités ? Quelles leçons pourraient être tirées d'autres économies émergentes ?

Comment le développement de nouvelles infrastructures pourrait-il entraîner une augmentation de la compétitivité tout en luttant contre les inégalités ?

En plus de son fort taux d’urbanisation, l'Amérique latine est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Comment concevoir des politiques climatiques qui soutiennent le développement de villes durables ?

Etant donné que l'intégration régionale est essentielle au développement des activités manufacturières, quelles sont politiques publiques nécessaires pour renforcerl’intégration des territoires en Amérique latine?



Pour plus d'informations : DEV.LacForum@oecd.org