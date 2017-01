Dernière mise à jour : PIST 2016/1, juin 2016

Les données provisoires de 2015 indiquent que les budgets de R-D dans la zone OCDE ont poursuivi leur tendance à la baisse entamée en 2010, malgré une brève stabilisation en 2014. Parmi les pays disposant de données pour 2015, les budgets de R-D - mesurés en en termes réels - ont diminué dans plus de la moitié des cas et le total estimé pour la zone OCDE a chuté de 1.3%. Dans un certain nombre de cas, cette baisse peut avoir été compensée par des dispositifs fiscaux en faveur de la R-D, dont l’importance relative a augmenté au fil des ans. Sur la base des données anticipées de budget, une diminution de la R-D exécutée par l’État et le secteur de l’enseignement supérieur est attendue en 2015 dans la zone OCDE.



Les dernières données sur les dépenses intérieures brutes de R-D (DIRD) indiquent que la DIRD a augmenté de 2,3% - en termes réels - en 2014 dans l’OCDE, un rythme moins soutenu par rapport à l'année précédente (+3,0%). Cette croissance provient principalement du secteur des entreprises (+2.8%). Les dépenses dans le secteur de l’État se sont rétablies (+1.3%) après la chute précédente, mais celles du secteur de l’enseignement supérieur ont stagné (+0.2%). Rapportée au PIB, la DIRD reste stable avec un ratio de 2,4%.



En Chine, les dépenses de R-D ont franchi la barre des 2% du PIB en 2014 (l’objectif fixé pour 2010 dans le plan de 2006-10). Bien que la DIRD de la Chine ait continué sa rapide expansion en 2014, le taux de croissance observé (+ 9 % en termes réels) est le plus faible depuis 1996. Pour la deuxième année consécutive, la Corée a la plus grande intensité de R-D au monde (4,3% en 2014), devant Israël (4,1%).

À propos de PIST

La base de données PIST présente un jeu d'indicateurs reflétant le niveau et la structure des efforts menés par les pays de l'OCDE et par sept économies non-membres (Afrique du Sud, Argentine, Chine, Fédération de Russie, Roumanie, Singapour, Taipei chinois) dans les domaines de la science et de la technologie. Il s'agit de résultats définitifs ou provisoires, et de prévisions établies par les gouvernements. Les indicateurs couvrent plus particulièrement les ressources consacrées aux activités de recherche-développement, les familles de brevets, la balance des paiements technologiques et le commerce international dans les industries intenses en R-D.



Les indicateurs sur les dépenses, les budgets et le personnel consacrés à la R-D sont calculés à partir des données de la base de l’OCDE sur les Statistiques de la Recherche et Développement (SRD). Cette dernière est basée sur les données fournies à l’OCDE et Eurostat dans le cadre de la collecte commune OCDE/Eurostat sur les ressources consacrées à la R-D.



Les sources des autres indicateurs incluent les bases de données sur les Activités des Filiales Étrangères (AFA), la Balance de paiements technologiques (BPT), les Brevets et le Commerce Bilatéral des Biens par Industrie et Catégorie d'Utilisation finale (BTDIxE).

Détails sur le champ couvert

La version électronique est disponible via le service de diffusion des données de l'OCDE. Une fois sur OECD.stat, il est possible de télécharger les tables MSTI en Excel en cliquant sur “exportez” puis “fichiers connexes”.

La base de données PIST est associée à la base SRD (Statistiques de la recherche et développement) de l’OCDE dans les "Statistiques de l'OCDE de la science, de la technologie et de la R-D". Ce produit est disponible sur la librairie en ligne de l'OCDE et inclut notamment un CD-ROM (avec les bases SRD et PIST) ainsi qu'une version papier de PIST. La base PIST est aussi disponible sur OECDiLibrary.

La base de données des Sources et Méthodes sur la R-D et les CBPRD liées aux séries présentées dans les Principaux indicateurs de la science et de la technologie et Statistiques de la recherche et développement se trouve sous le lien suivant : http://webnet.oecd.org/rd_gbaord_metadata/default.aspx.



