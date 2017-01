25/02/2013 - La complexité croissante et l’incohérence des réglementations relatives aux essais cliniques allongent les délais, augmentent les coûts et conduisent en définitive à une diminution du nombre d’essais internationaux conduits par des structures académiques à des fins non commerciales. Dans la seule Union européenne, le nombre de demandes d’autorisation d’essais cliniques a baissé de 25 % entre 2007 et 2011.

Pour dynamiser la recherche médicale et aider les autorités réglementaires à surmonter ce problème, l’OCDE invite les gouvernements de ses pays membres à harmoniser leurs procédures d’autorisation d’essais cliniques. L’objectif est d’encourager la collaboration internationale en matière de recherche clinique et de rationaliser les procédures de conduite d’essais cliniques.

Une telle démarche permettra d’encourager la recherche de traitements répondant à des besoins urgents de santé publique mais qui sont à l’heure actuelle financièrement peu intéressants pour les entreprises privées. Sont concernées des maladies rares, comme la mucoviscidose, et des pathologies dont le traitement n’est pas rentable, comme certaines maladies infantiles ou pathologies propres aux pays en développement.

« Ce guide réglementaire a été développé pour réduire autant que possible le fardeau des mécanismes administratifs relatifs aux essais ; il devrait grandement faciliter les discussions en cours sur les nouvelles réglementations européennes, et rendre plus aisée la mise en place d’essais cliniques indépendants en Europe » a déclaré le Professeur Jacques Demotes, directeur du réseau européen des infrastructures de recherche clinique, qui a piloté le groupe d’experts chargé de rédiger la Recommandation de l’OCDE.

Le Professeur Susan Shurin, directrice adjointe de l’US National Heart, Lung and Blood Institute, a déclaré quant à elle : « Nous avons souvent rencontré de grandes difficultés pour conduire des essais internationaux afin de répondre à d’importants problèmes sanitaires. Cette Recommandation marque un grand pas en avant et récompense les effort considérables déployés par de nombreux chercheurs, médecins et organes de réglementation ».

La Recommandation est disponible sur le site http://oe.cd/trials

Un « exposé des motifs » a été préparé afin d’expliquer le contexte et de faciliter la mise en œuvre des principes contenus dans cette Recommandation, et peut être consulté ici. On trouvera des informations supplémentaires concernant les difficultés rencontrées par les acteurs de la recherche clinique pour lancer des essais cliniques internationaux dans ce document.

