04/06/2015 - Les Ministres des pays de l’OCDE ont clos deux journées de discussions consacrées aux moyens de libérer l’investissement afin de promouvoir une croissance robuste, verte et inclusive, de stimuler la productivité et de créer des emplois.

Les participants à la Réunion annuelle du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres, placée sous la présidence des Pays-Bas, ont réaffirmé avec force le soutien des pays Membres à un large éventail de travaux clés menés par l’OCDE, qu’il s’agisse d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’investissement ou de soutenir l’initiative relative aux Nouvelles approches face aux défis économiques.

Le Secrétaire général de l’OCDE M. Angel Gurría a déclaré que la Réunion a été « riche et productive ». Et qu’elle va donner « beaucoup de devoirs » à l’Organisation.

Les Ministres ont souligné, autant dans la synthèse de la Présidence que dans la Déclaration ministerielle, le rôle clé de l’investissement non seulement pour que la reprise cyclique soit durable, mais également pour augmenter la productivité, soutenir le marché du travail et contribuer à atteindre les objectifs économiques, sociaux et environementaux.

Dans leurs conclusions, les Ministres ont affirmé qu’ils veilleraient à ce que les conditions financières accommodantes actuelles débouchent sur des améliorations dans l’économie réelle. Ils sont convenus que des mesures propres à soutenir la demande, favoriser l’investissement et contrer les tendances déflationnistes demeurent nécessaires. Ils ont souligné que pour affermir la reprise, une approche équilibrée des politiques budgétaires, monétaires et structurelles était nécessaire.

Ils ont indiqué qu’ils demeuraient résolus à favoriser l’obtention d’un résultat ambitieux lors de la COP21 sur le changement climatique qui aura lieu en décembre 2015 et de la Conférence sur le financement du développement qui se tiendra à Addis-Abeba en juillet prochain. Ils ont appelé à la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges et de tous les autres éléments de l’Accord de Bali sur la réduction des obstacles aux échanges.

Les Ministres ont salué les progrès réalisés en matière de lutte contre la fraude fiscale grâce au Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), ainsi que les avancées dans le domaine de l’échange automatique de renseignements. Le gouvernement d’entreprise, l’innovation, les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie figurent parmi les autres thèmes abordés.

Les Ministres se sont par ailleurs félicités des progrès accomplis par la Colombie et la Lettonie dans le cadre du processus en cours d’adhésion à l’OCDE, et de l’ouverture de discussions d’adhésion avec le Costa Rica et la Lituanie.

