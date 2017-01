11/07/2013 - Les pays de l'OCDE doivent faire en sorte que les marchés de la téléphonie mobile restent ouverts et concurrentiels afin de favoriser l'innovation et de répondre à la demande croissante de services de données, selon un nouveau rapport de l'OCDE.

Les Perspectives des communications 2013 soulignent que les recettes tirées des services de données progressent à des taux égaux ou supérieurs à 10 % dans la plupart des pays de l'OCDE et sont maintenant, avec la forte augmentation du nombre d’abonnements au haut débit sans fil, la principale source de croissance pour les opérateurs de réseaux. Toutefois, beaucoup de ces derniers seront contraints de décharger du trafic vers les réseaux fixes car les consommateurs utilisent de plus en plus le wifi sur leurs smartphones au travail et au domicile.

Les décideurs et les régulateurs pourraient devoir intervenir pour s'assurer que l’offre est suffisante pour répondre à la demande, surtout dans les pays et les régions où la concurrence dans les réseaux d'accès fixe est insuffisante.

Les marchés de la téléphonie mobile en France et en Israël sont devenus plus compétitifs après l'entrée de nouveaux opérateurs de réseau mobile. La République tchèque et les Pays-Bas sont en train d’introduire des opérateurs supplémentaires. Dans le même temps, au Canada et aux États-Unis, les autorités ont empêché des projets de fusions qui risquaient de nuire à la concurrence des réseaux mobiles au niveau des infrastructures. Ainsi, il y aura désormais au moins quatre opérateurs nationaux dans chacun de ces pays.

Nombre d’abonnements au haut débit fixe et sans fil dans les pays de l’OCDE

Source : Portail de l'OCDE sur le haut débit

Les prix des services vocaux sur mobiles ont sensiblement diminué de 2010 à 2012, enregistrant des baisses significatives pour tous les types de consommation, indique le rapport. Un panier haut débit sans fil sur ordinateur portable (offres dans la fourchette de 500 Mo par mois) coûte 13.04 USD en moyenne dans la zone OCDE sur la base des PPA, mais peut atteindre 30 USD dans certains pays. Le coût moyen était de 37.15 USD PPA pour un panier de 10 Go. Un forfait de 250 Mo pour tablette coûte 11.02 USD PPA par mois en moyenne et un panier de 5 Go pour tablette coûte 24.88 USD PPA en moyenne.

Les Perspectives des communications 2013 mettent également en lumière l’urgente nécessité de progresser dans la mise en œuvre d’IPv6 afin de maintenir les marchés sans fil ouverts à de nouveaux acteurs et de répondre à la demande. L’Asie-Pacifique et l’Europe ont épuisé le stock d’adresses IPv4 (Internet Protocol version 4) dans le cadre des procédures normales. L’Afrique, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud vont à terme épuiser l’espace d'adressage qui leur est attribué. L’IPv6 offre un espace d’adressage pratiquement illimité. Cependant, si plus de la moitié des équipements routés sur l’Internet filaire est capable aujourd’hui de traiter le trafic IPv6, moins de 1% de ce matériel est connecté à un service sous IPv6.

Le rapport est disponible à l'adresse suivante : Les Perspectives des communications 2013

