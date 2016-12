Relever le défi du vieillissement et des pathologies multiples

Conférence organisée dans le cadre du cinquantenaire de l’OCDE

22 juin 2011, Paris

Organisée par l’OCDE conjointement avec le Comité consultatif économique et industriel (BIAC)

Quand l'OCDE a été créée en 1961, les systèmes de santé se préparaient à dispenser des soins aigus. Les malades devaient être hospitalisés pour être soignés, puis renvoyés chez eux. La formation médicale était axée sur les hôpitaux; l'innovation devait développer de nouvelles interventions; les systèmes de paiement étaient centrés sur des épisodes de soins uniques. Les systèmes de santé se sont depuis bien améliorés. Mais ils peuvent être lents à s'adapter aux nouveaux défis. C’est particulièrement vrai de nos jours en ce qui concerne la lourde charge chronique des maladies pour laquelle il n’y a pas de «remède» disponible. En réponse, les politiques de santé ont changé dans une certaine mesure, mais peut-être pas encore suffisamment. Car le défi des années à venir sera d’avoir comme bénéficiaire-type de soins de santé des personnes âgées souffrant de pathologies multiples. Comment les systèmes de paiement, les politiques d’innovation et les politiques de ressources humaines peuvent-ils être modernisés pour que les systèmes de santé de l'OCDE continuent à générer des résultats de santé meilleurs à l'avenir à un coût raisonnable?

La Conférence



L’OCDE et le Comité consultatif économique et industriel (BIAC) organisent conjointement une

conférence d'une journée pour répondre à ces questions. Des chercheurs de renom présenteront leurs vues quant aux directions que les politiques doivent prendre. Des décideurs de haut niveau viendront présenter ce que leurs pays font dans ce domaine pour répondre au défi.



L'audience



Des décideurs de haut niveau et des responsables du secteur privé en provenance des pays de l'OCDE

participeront à la conférence, ainsi que des universitaires et des intervenants invités.



Les enjeux



Les documents décrivant le défi général que représentent les pathologies multiples et particulièrement les

questions relatives aux politiques des ressources humaines, les politiques de financement et de paiement,

ainsi que les politiques d'innovation et de partenariat seront préparés bien à l'avance de la conférence, et

seront publiés sous forme de publication de l'OCDE après la conférence.

Documents

Le programme, les documents de discussion et les biographies des intervenants sont disponibles à cette page (en anglais uniquement)

Publication finale à l'issue de la réunion : Health Reform: Meeting the Challenge of Ageing and Multiple Morbidities (en anglais seulement).

