27/11/2012 - Bien que le niveau des dépenses publiques de santé dans la région Asie/Pacifique soit toujours nettement inférieur à la moyenne de l’OCDE, les ressources consacrées à l’amélioration de la qualité des services de santé ont augmenté.

Health at a Glance: Asia/Pacific (Panorama de la santé : Asie/pacifique) présente des indicateurs clés sur la santé et les systèmes de santé de 27 pays d’Asie/Pacifique. Réalisée conjointement par l’OCDE, les bureaux régionaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Pacifique occidental et l’Asie du Sud-Est et le Centre de politique OCDE-Corée, l’édition 2012 de ce rapport comporte également un chapitre spécial sur des programmes relatifs à la qualité des services de santé entrepris au Bangladesh, au Cambodge, en Chine, en Corée, en Inde, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour et au Sri Lanka. Il ressort du rapport que :

Dans la plupart des pays d’Asie/Pacifique, plus de 90 % des enfants de deux ans sont vaccinés contre la rougeole, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche – des résultats comparables aux meilleurs niveaux mondiaux. En revanche, l’Inde, la RDP Lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon sont encore loin derrière.

Le Japon affiche l’un des taux de décès par AVC les plus faibles, puisque moins de 2 % des patients meurent dans les 30 jours suivant une attaque. Toutefois, 10 % des patients japonais décèdent dans les 30 jours suivant une crise cardiaque, contre 8 % à Singapour, 6 % en Corée et 3 % en Nouvelle-Zélande. Tous les pays doivent se pencher sur des aspects essentiels de la qualité des soins, tels que les services d’urgence, la sécurité des patients et le développement d’un système solide de communication des données.

Si les taux de décès par cancer sont en recul, on en sait peu sur la qualité des services de cancérologie dans la région Asie/Pacifique. Le taux de mortalité lié au cancer de l’utérus varie de 1,0 pour 100 000 femmes en Australie à 10,9 au Cambodge, ce qui indique que des progrès sont possibles sur la prévention, le dépistage précoce et l’accès rapide à des traitements efficaces.

Parmi les autres constatations de "Health at a Glance: Asia/Pacific 2012", on peut citer les éléments suivants :

L’état de santé

L’espérance de vie à la naissancesur 22 pays asiatiques a atteint 72,2 ans en 2010, soit un gain de plus de 15 ans depuis 1970. Les pays de l’OCDE ont gagné en moyenne 10 ans sur la même période.

Le taux de mortalité infantile a été divisé par plus de deux depuis 1980, mais, avec 26 décès pour 1000 nouveau-nés vivants en 2010, il est encore plus de six fois supérieur à la moyenne de l’OCDE.

Les maladies cardiovasculaires et les cancers sont à l’origine des deux tiers environ de tous les décès – proportion inférieure à celle de l’OCDE. Les maladies transmissibles constituent toujours une cause de décès importante.

Plus de 60 % des 7,5 millions de personnes souffrant de la tuberculose dans le monde vivent dans la région Asie/Pacifique.

Les déterminants de la santé

La ration calorique est passée d’environ 2300 kcal par personne et par jour en 1990 à 2600 en 2009, mais plus de 500 millions d’individus (15 % de l’ensemble de la population de la région) ne mangent pas à leur faim.

L’accès à de meilleurs systèmes d’eau potable est répandu en Asie/Pacifique, puisqu’il concerne 89 % de la population, mais plus d’un milliard de personnes (30 %) n’a pas accès à des systèmes d’assainissement améliorés.

Environ 36 % des hommes adultes de la région fument quotidiennement, c’est-à-dire plus que la moyenne de l’OCDE (27 %), toutefois, le taux de tabagisme chez les femmes est inférieur (5 % contre 17 %).

Les ressources dans le secteur de la santé et leur utilisation

Le nombre de médecins et d’infirmières dans la région, respectivement environ 1,3 et 2,8 pour 1000 habitants, est largement inférieur à la moyenne de l’OCDE (3,1 et 8,7).

Le nombre de lits d’hôpital est très variable. Il est très élevé au Japon, qui compte plus de 13 lits pour 1000 habitants, mais il est en moyenne de 2,5 lits pour 1000 habitants dans la région Asie/Pacifique, contre 4,9 en moyenne dans l’OCDE.

Environ 85 % des femmes enceintes dans la région Asie/Pacifique passent au moins une visite prénatale et la proportion de naissances assistées par des professionnels de la santé s’est accrue au cours de la dernière décennie, jusqu’à atteindre 78 % en 2010.

Les dépenses et le financement de la santé

Les pays asiatiques dépensent à peine plus de 600 USD par personne et par an pour la santé, contre 3200 USD dans les pays de l’OCDE. Cela correspond en moyenne à 4,5 % du PIB en Asie, contre plus de 9,5 % dans les pays membres.

À 57 %, la part des dépenses publiques dans l’ensemble des dépenses de santé en Asie est nettement inférieure à celle des pays de l'OCDE, où elle est de 72 % en moyenne.

Le taux de progression des dépenses de santé par habitant en valeur réelle était en moyenne de 5,6 % par an en Asie entre 2000 et 2010, c’est-à-dire plus que les 3,6 % enregistrés dans les pays de l'OCDE. Ce taux a été encore plus rapide en Chine, au Myanmar et au Vietnam, où il représente près de deux fois le taux moyen de la région.

Une version électronique du rapport est disponible à l’adresse : www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/healthataglanceasiapacific2012.htm.

Pour de plus amples informations, prendre contact avec :

Mark Pearson, de la Division de la santé de l’OCDE (+ 33 1 45 24 92 69 ou mark.pearson@oecd.org)

Luca Lorenzoni, de la Division de la santé de l’OCDE (+33 1 45 24 76 21 ou luca.lorenzoni@oecd.org)

Henk Bekedam, Directeur du Développement du secteur de la santé à l’OMS (tél. : +632 528 9802 ou courriel : dhso@wpro.who.int).

Monir Islam, Directeur du Département pour le développement des systèmes de santé à l’OMS (tél. : +911 1233 70804 ou courriel : hsd@searo.who.int).

Documents connexes