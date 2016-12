Cette nouvelle édition du Panorama de la santé présente plusieurs tableaux de bord qui permettent au lecteur de visualiser les performances relatives de différents pays de l’OCDE sur certains indicateurs. Ces tableaux montrent que tous les pays disposent de marges de progression importantes sur la qualité des services de santé et la lutte contre des facteurs de risque pour la santé tels que l’obésité et la consommation excessive d'alcool. Aucun pays n’est systématiquement bien classé sur les principaux indicateurs de la qualité des services de santé, même ceux qui dépensent le plus pour la santé. Tous les pays peuvent faire des progrès sur la prévention, le diagnostic précoce et le traitement de divers problèmes de santé.